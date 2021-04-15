Чиновницу подкупили обучением в вузе

В Омске суд заключил под стражу до 11 июня заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса регионального правительства Марину Степанову, которая заняла этот пост два месяца назад. Чиновница, по версии следствия, требовала от руководства строительной компании взятки за беспрепятственную оплату договоров по ремонту многоквартирных домов. В общей сложности она получила 2 млн руб. Кроме того, стройфирма оплатила госпоже Степановой аренду квартиры в центре Омска и обучение ее гражданского мужа в Уральском федеральном университете. С предъявленным обвинением и избранной мерой пресечения замминистра не согласилась.



Куйбышевский райсуд Омска по ходатайству следствия отправил в СИЗО замминистра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 45-летнюю Марину Степанову. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Госпожу Степанову задержали вечером 11 апреля, на ее рабочем месте и в квартире были проведены обыски. Оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела о коррупции, возбужденного по материалам ФСБ. Согласно им, чиновница, которая заняла пост замминистра только в феврале 2021 года, получила от директора стройфирмы взятку 2 млн руб. за беспрепятственную оплату заключенных договоров по капитальному ремонту многоквартирных домов и общее покровительство. Второй эпизод дела связан с периодом работы Марины Степановой в должности главы Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Омской области. Там она работала с февраля 2019 года до прихода в министерство.

По версии следствия, та же стройфирма за подписание документов об оплате выполненных работ профинансировала госпоже Степановой аренду квартиры в центре Омска: там чиновница проживала после переезда из Екатеринбурга. Кроме того, стройфирма взяла на себя оплату обучения гражданского мужа чиновницы в Уральском федеральном университете и покупку автомобильных шин. Общие затраты составили почти 200 тыс. руб. Замминистра предъявили обвинение во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и коммерческом подкупе (ч. 7 ст. 204 УК РФ). Претензии следствия в свой адрес замминистра отвергает. В минэнерго Омской области получить комментарий на момент подготовки публикации не удалось.

Правоохранители обратились в суд с прошением о заключении под стражу Марины Степановой. Необходимость содержать замминистра в СИЗО мотивировали тем, что под тяжестью наказания, которое ей грозит (от восьми до 15 лет заключения), она попытается скрыться. Среди аргументов в пользу ареста следователь назвал тот факт, что замминистра может оказать давление на свидетелей, так как некоторые из них являются ее подчиненными. Защита просила отказать в удовлетворении ходатайства следствия. Однако доводы следствия убедили суд в целесо­образности ареста замминистра, и он отправил ее в СИЗО на два месяца. Адвокат Дмитрий Родин не стал комментировать судебное решение.

Отметим, что это не первый скандал в правительстве региона. В январе СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Она подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что Ирина Солдатова и Виктор Бабиков, который возглавлял дирекцию по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области, организовали заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медоборудования по завышенной, по мнению следствия, стоимости. Госпожа Солдатова, которая находится в Дубае (ОАЭ), объявлена в международный розыск.

Константин Воронов