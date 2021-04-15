ВИЧ провалил тест

За 2020 год в Новосибирске более чем в два раза сократился уровень заболеваемости ВИЧ. Мин­здрав области отмечает, что стабильное снижение распространения инфекции в регионе наблюдается последние четыре года, этого удалось добиться за счет увеличения доли пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением и на антиретровирусной терапии. Эксперты полагают, что на снижение статистики повлияли пандемия, из-за которой была ограничена работа тест-мобилей, и несовершенство профилактики.



В Новосибирске заболеваемость ВИЧ-инфекцией за пандемийный 2020 год значительно снизилась, сообщила депутат горсовета Светлана Каверзина по результатам депутатского запроса в мин­здрав Новосибирской области. Показатель заболеваемости ВИЧ в районах города на 100 тыс. населения в прошлом году составил 59,8 случаев, тогда как в 2019 году — 82,2. Всего было выявлено 968 случаев, что на 367 случаев меньше, чем годом ранее. Из них больше всего выявлено в Ленинском (205), Кировском, Октябрьском (по 159) и Калининском районах (122). По словам Светланы Каверзиной, из-за пандемии и ограничительных мер объемы работы тест-мобилей в городе были сокращены. «Не болеть стали реже, а меньше выявлять заболеваемость. Уверена, что в 2021 году будет рост по числу ВИЧ-инфицированных. Мой запрос — это сигнал и властям, и жителям, что, помимо COVID-19, есть и другое серь­езное заболевание, распространение которого нужно тоже контролировать»,— сказала она.

В минздраве региона „Ъ-Сибирь“ подтвердили, что за прошедший год в области снизилось количество проводимых тестов — с 910,2 до 870,2 тыс. исследований. В то же время в ведомстве отметили, что в Новосибирской области с 2016 года отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости ВИЧ (со 135,6 случая на 100 тыс. населения в 2016 году до 86,7 в 2020-м). «Эта тенденция объясняется прежде всего активным увеличением доли лиц, охваченных диспансерным наблюдением и антиретровирусной терапией (состоит в регулярном приеме двух и более противовирусных препаратов.— „Ъ“). Антиретровирусная терапия приводит к снижению уровня вирусной нагрузки в крови до „неопределяемого“, что минимизирует риск инфицирования ВИЧ от такого человека»,— пояснили „Ъ-Сибирь“ в областном мин­здраве.

Согласно предварительной информации Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на декабрь 2020 года в России было зарегистрировано около 1,5 млн человек с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция». За прошлый год было протестировано на ВИЧ более 35,4 млн человек, что на 12,7% меньше, чем в 2019-м. Среди сибирских регионов к наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией на конец 2020 года относятся: Кузбасс (зарегистрировано 1998,6 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения), Иркутская (1953,5) и Новосибирская (1323,3) области, Красноярский край (1142,5), Томская область (1066,5), Алтайский край (1058,7) и Омская область (938,3).

Директор фонда «СПИД.Центр» Сергей Абдурахманов полагает, что на снижение статистики в Новосибирской области, как и во всей стране, отчасти повлияла пандемия COVID-19, а не только усиление профилактических мероприятий: «Из-за действия коронавирусных ограничений усложнился доступ к тестированию. Есть определенный процент людей, которые проходят тестирование по собственной инициативе, а попасть в медицинское учреждение в тот период было проблематично. Возможно, заболеваемость действительно снизилась, но почему так резко — вопрос остается открытым». Помимо этого, по мнению Сергея Абдурахманова, пока несовершенна и сама система профилактики и терапии инфекции: «Например, если человек, имеющий ВИЧ-положительный статус, переехал из одного региона в другой, но у него нет прописки, то получить лечение в текущем месте своего пребывания он не может — не может встать на учет в медучреждение».

По словам председателя правления новосибирской общественной организации «Гуманитарный проект» Дениса Камалдинова, статистику по ВИЧ-инфекции за 2020 год трудно трактовать из-за COVID-19. «Эпидемия коронавируса точно повлияла на доступность сервисов, к которым привыкли люди, прежде всего это тестирование для тех, у кого были незащищенный секс или совместное употребление наркотиков нестерильными инструментами. Период самоизоляции сам по себе являлся стрессовым, а стресс обычно провоцирует более рискованное поведение»,— говорит господин Камалдинов. Председатель новосибирского пациентского сообщества помощи людям, живущим с ВИЧ, «Остров» Таисия Ланюгова полагает, что пандемия коронавируса не является основной причиной снижения выявляемости инфекции в регионе: «У нас сейчас очень хорошо тестируют на ВИЧ, к тому же активно работают низкопороговые сервисы — тест-мобили, например. Возможно, мы просто вышли на некое плато».

Юлия Сасевич