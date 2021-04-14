Житель Сочи осужден на 15 лет за создание подпольной нарколаборатории

Центральный райсуд Сочи вынес приговор 29-летнему местному жителю, который признан виновным в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по городу Сочи совместно с коллегами УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд признал, что мужчина в арендованной квартире оборудовал лабораторию и производил синтетический наркотик для продажи на территории города Сочи. В квартире было изъято более 25 граммов наркотического вещества мефедрона, пояснили в ГУ МВД.

Анна Перова, Краснодар