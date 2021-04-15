Население извлекается из малого бизнеса

В Челябинской области число занятых в малом и среднем бизнесе за год снизилось на 8,3%. Доля в общей численности рабочей силы составила 13%, что меньше, чем в целом по России — 15,1%. В рейтинге регионов по вовлеченности населения в малый бизнес Челябинская область занимает 47-е место, при этом соседние уральские регионы — Свердловская и Тюменская области — в первой десятке. В министерстве экономического развития региона считают, что основной вклад в сокращение числа малых предприятий и занятых в них вносит чистка реестра хозяйствующих субъектов, которой занимается ФНС. По мнению экспертов, в сфере МСП в Челябинской области «хроническая беда», обусловленная прежде всего невысокими доходами населения.



В Челябинской области сокращается число работников малых и средних предприятий (МСП). По итогам трех кварталов 2020 года численность занятых в этой сфере составила 240,2 тыс. человек, что на 8,3% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года. Доля работников МСП в общей численности рабочей силы в регионе — 13%. Такие данные представил «РИА Рейтинг» в исследовании о вовлеченности населения российских регионов в малый бизнес.

В рейтинге субъектов РФ Челябинская область занимает 47-е место. Год назад регион был на 41-й строчке списка, а доля занятых в МСП составляла 13,4%.

В среднем по России вовлеченность населения в малый бизнес выше — 15,1% от общей численности рабочей силы (11,3 млн человек), а сокращение занятых в 2020 году было не столь значительным — 4%. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Новосибирская и Калининградская области, где доля работников МСП составляет 24%, 23,9% и 23,5% соответственно. В первую десятку вошли ближайшие соседи Челябинской области — Свердловская и Тюменская области, где в малый бизнес вовлечено 19,1% и 17,3% трудоспособного населения соответственно. В 2020 году численность работников МСП в этих уральских регионах сократилась на 3,7% и 9,4%. Аутсайдерами рейтинга регионов стали Ингушетия (1,7% от общего числа рабочей силы), Республика Тыва (2,8%) и Чечня (3,6%).

По данным министерства экономического развития Челябинской области, численность занятых в сфере МСП Челябинской области составила 499,4 тыс. человек. Но это не только юридические лица, на основании статистических данных о которых составлен список «РИА Рейтинг», но и индивидуальные предприниматели и самозанятые. Таким образом, по данным властей, в 2020 году был прирост на 2,1%. Количество субъектов МСП при этом составило 133,5 тыс. единиц, что на 4,7% меньше, чем в предыдущем году. Число малых предприятий в Челябинской области сокращается, как минимум, последние пять лет. По данным министерства экономического развития региона, в 2016 году было зарегистрировано 6322 организации (без средних предприятий), в которых работали более 186 тыс. человек. В 2020 году количество малых предприятий составило 4848, а число занятых в них — около 140 тыс. Оборот малого бизнеса (без выручки ИП) по итогам трех кварталов прошлого года составил 328,1 млрд руб., или 94,8% от показателя за аналогичный период 2019 года. В минэкономразвития области подчеркивают, что динамика показателей, характеризующих малое предпринимательство в Челябинской области, говорит о том, что регион развивается в русле основных общероссийских тенденций в этой сфере. «Что касается общероссийской тенденции к снижению количества малых предприятий и среднесписочной численности занятых в этом секторе, то наиболее весомый вклад в число ликвидаций продолжает вносить чистка реестра хозяйствующих субъектов, которой занимается ФНС. Так, в 2019 году в Челябинской области по инициативе налоговой службы ликвидировано 13 тыс. юрлиц. Следующий по значимости фактор — изменилось поведение бизнеса. Время, когда схемы оптимизации налогов выстраивались на взаимодействии большого числа фирм, ушли в прошлое. По оценке экспертов, успешные и прибыльные региональные холдинги за последние годы значительно сократили число аффилированных фирм, через которые они ведут бизнес, и, вероятно, будут сокращать дальше»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в министерстве экономического развития.

Ранее на отрицательную динамику в малом бизнесе губернатору Алексею Текслеру указала председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. «Здесь еще есть над чем поработать. К сожалению, количество малых предприятий в регионе на протяжении нескольких лет снижается. Есть объективные процессы, причины, но вместе с тем хотелось бы порекомендовать руководству области с особым вниманием подойти к поддержке этого сектора»,— сказала госпожа Матвиенко после выступления губернатора в рамках дней Челябинской области в верхней палате российского парламента.

Сопредседатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Николай Малетин считает, что на сокращение занятых в малом бизнесе повлияла пандемия. «Конечно, в первую очередь нужно смотреть методику составления рейтинга. Но надо понимать, что в 2020 году, в пандемийный период, довольно много предприятий малого бизнеса закрылось. Могу сказать, что центры поддержки бизнеса, которые у нас существуют, в плане, по крайней мере, информативных вещей и консультаций являются одними из лучших в стране. С другой стороны, мы видим, что макроэкономические факторы оказывают негативное влияние»,— говорит господин Малетин.

Экономист Сергей Гордеев считает, что в целом с положением малого и среднего бизнеса в Челябинской области «хроническая беда». «У нас недостаток денежной массы в обращении, регион у нас небогатый. Традиционно малый бизнес — это либо сфера услуг, либо сельское хозяйство и переработка, но условия здесь невыгодные. Допустим, с точки зрения торговли в крупных городах доминируют торговые сети, вытесняя все более мелкие точки. Но самое главное — не увеличиваются доходы населения, рост зарплат у нас недостаточный. Без увеличения доходов населения ничего не изменится. Кроме того, что у нас нет денег, в регионе не сложилась многоуровневая система, чтобы все были заинтересованы в развитии малого бизнеса. Например, в Челябинске третий год не могут разобраться, какие ларьки сносить. Дело не в ларьках, это просто индикатор того, как решаются эти вопросы. Мягко говоря, абсолютный хаос»,— считает эксперт. По его мнению, подобное отношение к развитию малого бизнеса в регионе традиционное и показатель вовлеченности населения в эту сферу закономерен.

Юлия Гарипова