Налоговые поступления в бюджет Петербурга выросли на 8%

Поступления налогов в бюджет Петербурга в первом квартале 2021 года года составили 151 млрд рублей, что на 8% выше аналогичных показателей прошлого года. Об этом заявил глава регионального управления ФНС Александр Гнедых, выступая с докладом в Заксобрании города.

По его словам, в прошлом году влияние пандемии на экономическую ситуацию начало ощущаться только в конце марта, поэтому динамика положительная.

В 2020 году налоговые поступления в бюджет Петербурга увелилчились на 1,5%, составив 580 млрд рублей. Удельный вес НДФЛ в доходах бюджета составляет 52%, обеспечивая более 300 млрд рублей, что на 9% выше показателей 2019 года. Налог на прибыль формирует около 30% поступлений, добавил господин Гнедых. В прошлом году поступления по налогу на прибыль сократились по сравнению с 2019 годом на 13 млрд рублей (-7%), составив 176 млрд рублей. Снижение поступлений зафиксировано у предприятий, занятых в сфере общественного питания (-19%), туризма (-48%), гостиницы (-33%), спорт, отдых и развлечения (-25%), культура и искусство (-34%).

Яна Войцеховская