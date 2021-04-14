Любителей Apple ждет «Полный расцвет»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие гаджеты будут представлены на мероприятии Apple.



Apple разослала приглашения на свою весеннюю презентацию. Мероприятие пройдет под лозунгом «Полный расцвет». Что конкретно это обозначает, информации нет. Но можно догадываться, что речь идет или о большом количестве цветов будущих новинок компании, или же их видовом изобилии, или о серьезных переменах с точки зрения аппаратной оснащенности.

Напомню, в прошлом году, например, «яблочная корпорация» впервые показала свои ноутбуки на процессорах ARM-архитектуры. Есть вероятность, что эти технологии перекочуют и в новые моноблоки. Среди других ожиданий — на презентации Apple появится обновленная версия iPad Pro и поисковые маячки AirTags.

Появление последних основано не только на множестве слухов. Косвенно будущий анонс гаджетов подтверждает новость о сервисе «Локатор». Недавно Apple расширила его возможности. Компания заявила о новой способности приложения находить местоположение продуктов от сторонних производителей. Речь о новинках таких вендоров, как Belkin, Chipolo и VanMoof.

Среди первых известных устройств — электровелосипеды, беспроводные наушники и как раз брелоки-трекеры. Если Apple научилась отслеживать геопозицию сторонних продуктов, легко допустить, что у корпорации без проблем найдется или уже готово собственное аналогичное решение.

Одобренные новинки можно добавить в приложении на вкладку «Вещи», а в магазине такие устройства отмечены значком Works with Apple Find My, то есть «Работает с приложением “Локатор”». Также в корпорации заверили, что сторонние гаджеты будут отвечать таким же строгим требованиям кибербезопасности, что и собственные устройства Apple.