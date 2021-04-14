У «Трактора» появилась скаутская служба

В Челябинском «Тракторе» создана скаутская служба. Как сообщают в пресс-службе хоккейного клуба, новое направление «аккумулирует в себе все селекционные процессы». По словам генерального директора «Трактора» Ивана Савина, решение о создании службы продиктовано сегодняшними реалиями хоккейного рынка. «Для “Трактора” это первый прецедент в истории»,- отметил руководитель клуба.

Возглавил направление Евгений Цыбук, игравший за «Трактор» в сезонах 2003/2004 и 2006/2007. Также он выступал, в частности, за «Авангард», «Мечел», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Спартак». После завершения спортивной карьеры был генеральным менеджером «Трактора», скаутом «Даллас Старс» и руководителем скаутской службы «Авангарда».

Сам господин Цыбук, комментируя свое назначение и в целом появление скаутской службы в «Тракторе», отметил, что «любой профессиональный клуб должен строиться на профессиональной основе». «Скауты – его неотъемлемая часть. Это те люди, которые дают организации полную информацию. Они посещают матчи, видят игроков в деле и знают те рынки, на которых работают. Такой процесс облегчает работу генерального менеджера. Инвестиции в это очень разумны. В НХЛ система уже очень давно работает – в клубе эти функции выполняют по 30-40 человек. Уже всем давно понятно, что именно таким путем и нужно идти. Невозможно одному человеку объять необъятное»,- отметил руководитель службы.