В Оренбурге отопительный сезон завершится в пятницу

Окончание отопительного сезона в Оренбурге намечено на ближайшую пятницу. Чиновники подписали соответствующее постановление в минувший вторник. Об этом в среду сообщает городская администрация.

«С пятницы теплоснабжающие организации завершают отпуск тепловой энергии»,– говорится в сообщении.

Решение об окончании отопительного сезона в Оренбурге связано с тем, что на улице на протяжении пяти дней установилась среднесуточная температура наружного воздуха выше +8° C. По информации синоптиков, в настоящее время в городе установилась небольшая облачность, без осадков, и дует ветер восточной четверти со скоростью 5-10 м/с.

Георгий Портнов