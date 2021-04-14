В Удмуртии построят четыре АГНКС за 144 млн рублей

Четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) построят в Удмуртии в 2021 году. Объем инвестиций составит 144 млн руб., написал глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

«Еще в 2019 году Удмуртия вошла в пилотный проект развития рынка газомоторного топлива. За это время в республику привлечено более 260 млн руб. инвестиций, в том числе из федерального бюджета, создано 24 новых рабочих места»,— отметил господин Бречалов.

В рамках программы количество АГНКС в регионе вырастет до 25 к 2025 году. Отметим, что за прошлый год в Удмуртии было построено три станции.