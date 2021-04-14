Бывший помощник полпреда в УрФО получил 12 лет колонии за госизмену

Мосгорсуд признал бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и назначил ему 12,5 года колонии строгого режима. Дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем присутствуют материалы под грифом «Совершенно секретно».

«Приговором суда Воробьев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года»,— сообщила пресс-служба Мосгорсуда (цитата по «Интерфаксу»). Александр Воробьев также лишен классного чина — он был действительным государственным советником третьего класса.

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ФСБ задержала Александра Воробьева в 2019 году в Москве, суть обвинений в его адрес не разглашалась. Источники “Ъ” сообщали, что его проверяли на причастность к разглашению в пользу Польши данных о заседаниях Совета безопасности РФ.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Помощника полпреда интересовал Совбез».