Помощника полпреда интересовал Совбез

Подозреваемого в госизмене помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева проверяют на причастность к разглашению данных заседаний Совета безопасности РФ, членом которого являлся уральский полпред Николай Цуканов. Планировалось, что 8 июля господин Цуканов примет кадровое решение в отношении Александра Воробьева, однако пока этого не произошло. По мнению источников в правительстве Свердловской области, шпионский скандал не должен отразиться на карьере господина Цуканова.

Помощника полномочного представителя президента в УрФО Александра Воробьева проверяют на причастность к разглашению в пользу Польши данных о заседаниях Совета безопасности РФ, членом которого является уральский полпред Николай Цуканов. Об этом сообщили местные СМИ и подтвердили собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией. «Несмотря на разницу в допуске к гостайне, не исключено, что ближайший помощник господина Цуканова либо мог видеть секретные документы у своего руководителя, либо даже обрабатывать их при подготовке к заседаниям Совбеза»,— пояснил собеседник “Ъ”. Официально ход уголовного дела господина Воробьева в следственных органах не комментируют.

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Напомним, Александр Воробьев был задержан сотрудниками ФСБ 4 июля по подозрению в госизмене — ему инкриминируется ст. 275 УК РФ (государственная измена). На закрытом заседании, которое состоялось 5 июля, судья Лефортовского райсуда удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в СИЗО до 4 сентября. У господина Воробьева были изъяты польский паспорт и записывающаяся аппаратура. Александр Воробьев тесно связан с Николаем Цукановым по совместной работе в Калининградской области, с 2018 года работает его помощником (курирует представительство полпредства УрФО в Москве). Господин Цуканов не комментирует ситуацию.

Планировалось, что кадровое решение об увольнении Александра Воробьева полпред примет на оперативном совещании 8 июля. Однако, по словам сотрудников аппарата, им «никаких поручений не давали». «На понедельник ничего не планировалось, а сегодня Николай Цуканов должен встречать президента (во вторник Владимир Путин приехал в Екатеринбург.— “Ъ”) — это установленный порядок, по протоколу»,— пояснили в аппарате полпредства. Источники в правительстве Свердловской области уверены, что ситуация с Александром Воробьевым не отразится на карьере Николая Цуканова. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин не обсуждал шпионский скандал с уральским полпредом, но «располагает всей полнотой информации».

Анастасия Реутова, Екатеринбург