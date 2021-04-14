Сенат Бразилии расследует действия президента Болсонару в условиях пандемии COVID-19

Бразильский сенат начал расследование действий президента Жаира Болсонару в условиях пандемии COVID-19, учитывая, что ситуация с заболеваемостью и смертностью в стране продолжает ухудшаться, а система здравоохранения уже не справляется с нагрузкой. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление лидера сената Родриго Пачеко, расследование будет проводиться одновременно с проверкой того, как распределялись между штатами средства из федерального бюджета на борьбу с пандемией. В зависимости от результатов расследование может быть передано правоохранительным органам.

По уровню заболеваемости Бразилия занимает третье месте после США и Индии, число заразившихся с начала пандемии достигло 13,6 млн человек. По уровню смертности страна на втором месте в мире после США. Только за вчерашний день здесь умерло 3808 человек, а за всю пандемию скончалось более 358 тыс. бразильцев. В последнее время умирает все больше молодых людей, более 50% коек в отделениях интенсивной терапии заняты пациентами в возрасте до 40 лет. Между тем президент Болсонару с самого начала пандемии заявлял о том, что это несерьезное заболевание вроде «слабенького гриппа». Он отказывался носить маску и соблюдать социальную дистанцию и в результате в июле 2020 года заразился и переболел коронавирусом.

О том, как Бразилия вышла в лидеры по жертвам COVID и какую роль сыграл в этом ее президент, читайте в материале “Ъ” «Вирус шарит по Южному полушарию».

Алена Миклашевская