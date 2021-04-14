Жительницу Екатеринбурга будут судить в Тюмени за мошенничество при оказании «магических услуг»

Прокуратура Тюмени направила в Ленинский райсуд города уголовное дело 30-летней жительницы Екатеринбурга, которая оказывала «магические услуги». Ей предъявлено обвинение по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следствие установило, что женщина разместила в интернете объявление по оказанию услуг «по коррекции будущего, избавлению от соперницы, снятию венца безбрачия, заговору на деньги, возвращению мужа в семью, отвороту, избавлению от любовниц, заговору от пьянства». В ноябре 2020 года к ней обратилась жительница Тюмени, имевшая проблемы в личной жизни, говорится в сообщении прокуратуры. Она перевела за оказание «магических услуг» более 890 тыс. руб., которые были похищены обвиняемой. Потерпевшая обратилась в полицию. В ходе следствия похищенные деньги ей были возвращены.

Жительнице Екатеринбурга грозит до шести лет лишения свободы сроком.

Напомним, в сентябре 2020 года суд в ЯНАО отправил на полтора года в колонию женщину, которая похитила около 300 тыс. руб. за «снятие порчи». Она указывала услуги под псевдонимом «Ведьма 48».

Ирина Пичурина