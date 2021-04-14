Генеральным директором ОАО «Метрострой» избран Иван Каргин

14 апреля состоялось повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Метрострой», на котором акционеры избрали генерального директора. Им стал Иван Каргин, который с 3 февраля текущего года являлся временным исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Метрострой». С 15 апреля он вступит в должность генерального директора.

Иван Каргин занимал должность заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга с февраля 2013 по январь 2021 года, с 2013 года также регулярно избирался в совет директоров ОАО «Метрострой», координировал вопросы петербургского метростроения.

Избрание Ивана Каргина на должность гендиректора ОАО «Метрострой» свидетельствует о том, что после долгого периода предприятие перешло под полный контроль правительства Санкт-Петербурга.

Яна Войцеховская