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Новый глава Пермского района сохранил заместителей

Сегодня приступил к исполнению обязанностей недавно избранный глава Пермского муниципального района Владимир Цветов. По информации источников в муниципалитете, все заместители сохранили свои посты и пока продолжат работать в ранге исполняющих обязанности. «Новый глава решил резко не менять команду, а дать шанс всем проявить себя»,— отметил собеседник.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что добровольно решили уволиться из администрации района замглавы по безопасности Сергей Вобщин и исполнявший обязанности главы Владимир Ваганов.

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