Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какое участие в создании издания приняла художница Марина Абрамович.

Фонд In Artibus презентовал довольно неожиданное для себя печатное издание: кулинарную книгу «18 супов. Доктор Нонна Бреннер». Дело в том, что макет книги выполнила «бабушка мирового перформанса», как излишне фамильярно, на мой взгляд, многие именуют красавицу Марину Абрамович; она же написала предисловие к этому труду.

Дизайн издания довольно прост: ярко-красная обложка и строгий белый шрифт. В тексте предисловия Абрамович пишет о том, как познакомилась с Нонной Бреннер, когда навещала ее в оздоровительном центре своего друга, российского дирижера Теодора Курентзиса. «Я сама страдала от болезни Лайма в то время, и мой уровень энергии был очень низким»,— признается классик перформанса. Перформанс, конечно, — самый изнурительный жанр современного искусства, особенно в исполнении Абрамович, которая абсолютно безжалостно работала с собственным телом. А болезнь Лайма распространяется клещами и кровососками и при генетической предрасположенности может привести к критическим последствиям.

Как сообщает Марина, после проведенных в центре Бреннер 18 дней к ней вернулись «легкость, ясность и хорошее настроение». Кстати, центр в небольшом местечке под Зальцбургом принимает одновременно лишь четырех пациентов. Ровно в час дня там за обедом давали суп, каждый день разный. Причем их готовила сама доктор. И все супы придумала тоже сама. В книге приводится интервью тележурналисту Владимиру Познеру, где Бреннер рассказывает, что «пробовала то это, то то, разные сочетания, разные травы и овощи, знаете, как художник смешивает краски, так я — продукты».

В книге, как и обещает название, 18 рецептов. Процесс готовки каждого занимает не больше 15-20 минут. Супы в основном вегетарианские, овощные: томатный, тыквенный, свекольный, с брокколи, есть только один куриный и два рыбных. Непривычно выглядит разве что рецепт супа «Диетический»: семена льна, овсяные хлопья и отруби. Но его, подчеркивает Абрамович, дали только в первый день, и «это простая, монашеская еда, которая отлично насыщает и делает ваше сознание ясным и безмятежным».