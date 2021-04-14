Руководитель новосибирского управления СКР вернулся к своим обязанностям после служебной проверки

Как стало известно “Ъ-Сибирь”, глава управления Следственного комитета РФ (СКР) по Новосибирской области генерал-майор Андрей Лелеко вернулся к исполнению своих обязанностей после служебной проверки. Об этом сообщили источники в правоохранительных ведомствах. Впрочем, уже 7 июля 2021 года у Андрея Лелеко истекает 5-летний срок полномочий, которыми его наделил президент РФ, и в соответствии с кадровой ротацией генерал, по данным источника, будет переведен в другой регион.

В марте председатель СКР Александр Бастрыкин назначил проведение комиссионной служебной проверки в отношении руководителя новосибирского управления ведомства Андрея Лелеко.

Претензии в его адрес были высказаны на расширенном заседании коллегии СКР, главная из них — ухудшение качества следствия: в 2020 году более сотни уголовных дел было возвращено на доработку. На один месяц — с 5 марта по 5 апреля — генерал-майор был Лелеко отстранен от занимаемой должности. По сведениям “Ъ-Сибирь”, 22-27 марта в Новосибирске работала комиссия СКР. Кроме работы управления, проверяющие изучали деятельность нескольких райотделов ведомства, в частности, их интересовали прекращенные уголовные дела.

Подробнее о проверке — в материале “Ъ-Сибирь” «СКР проверит новосибирское следствие».

Илья Николаев