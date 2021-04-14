В центре Ростова из трех подземных переходов уберут киоски

По решению Арбитражного суда Ростовской области киоски в трех подземных переходах Ростова будет демонтирован 291 киоск. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Нестационарные торговые объекты (НТО) уберут из переходов, расположенных на пересечении пр-кта Ворошиловского и ул. Большой Садовой, пр-кта Буденновского и ул. Большой Садовой, а также пр-кта Буденновского и ул. Московской и Станиславского. Это связано с тем, что индивидуальный предприниматель, разместивший киоски в переходах, не согласовал с городским департаментом имущественно-земельных отношений сдачу торговых помещений в аренду. «Кроме того, торговые объекты вообще размещены без необходимых правовых оснований — действовавшая на момент заключения договора Схема размещения НТО в городе не предполагала их установку в подземных переходах по указанным трем адресам»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что киоски будут возвращены в переходы после того, как будут внесены в схему размещения НТО и будет проведен новый конкурс. По итогам конкурса у муниципальных земель в переходах не будет единого арендатора, который затем сдавал бы киоски субарендаторам.

Наталья Шинкарева