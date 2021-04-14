В Свердловской области на торги выставили общежитие с 55 жильцами

В поселке Баранчинский города Кушва (Свердловская область) на торги выставили пятиэтажное общежитие. Информация об этом появилась на сайте российского аукционного дома. Начальная цена дома составляет 44,3 млн руб., шаг на повышение — 2,2 млн руб.

В материалах о торгах указано, что здание находится в собственности ПАО «Уральский транспортный банк». Сейчас в общежитии зарегистрировано 55 человек. Новый владелец будет обязан сохранить целевое назначения объекта как общежития и сохранить за жильцами права пользования помещениями до предоставления им других жилых помещений.

В документах говорится, что дом был построен в 1978 году и находится в центре поселка. Прием заявок уже завершился, торги состоятся 19 апреля.

Уралтрансбанк — один из старейших региональных банков, создан в 1990 году. Имел филиал в Перми и 45 отделений в 27 городах Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях, ХМАО. По величине активов на октябрь 2018 года Уралтрансбанк занимал 196-е место в банковской системе РФ. По итогам первого полугодия, уставный капитал банка составлял более 249 млн руб. Председателем правления и основным владельцем считается Валерий Заводов. ЦБ отозвал у банка лицензию в 2018 году. Поводом стало снижение нормативов достаточности капитала и объема собственных средств ниже минимальных значений. По данным ЦБ, банковская организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска с 2017 года. Банк был признан банкротом 27 декабря 2018 года. В феврале этого года Свердловский арбитражный суд привлек Кирилла Заводова, сына умершего совладельца Уралтрансбанка Валерия Заводова, к субсидиарной ответственности по обязательствам банка.