Челябинские таможенники задержали грузовик с нелегальным коньяком, снюсом и кукурузой

Сотрудники Челябинской таможни задержали на российско-казахстанской границе грузовик с запрещенными товарами и подозрительными семенами кукурузы, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль со сборным грузом следовал из Республики Казахстан в Екатеринбург. В время таможенного досмотра там обнаружили 2,6 т семян кукурузы элитных сортов без фитосанитарного сертификата, 178 бутылок коньяка без российских акцизных марок, а также 1440 упаковок некурительного табака – снюса. Это табачное изделие запрещено ввозить в Россию, поэтому его вернули обратно в Казахстан. Алкоголь изъяли сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Семена кукурузы передали в управление Россельхознадзора по Челябинской области. По факту нарушения порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции возбуждено административное дело. Товар возвращен в Республику Казахстан.