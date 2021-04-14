На оснащение онкологических отделений в Прикамье направят 250 млн рублей

В Пермском крае объявлены аукционы на поставку мультиспирального компьютерного томографа и системы линейного ускорителя для облучения злокачественных новообразований. Максимальная цена контракта составляет 259 млн руб. Об этом сообщает краевой минздрав.

Мультиспиральный компьютерный томограф требуется поставить в краевой онкологический диспансер. «У нас планируется замена диагностического оборудования в краевом онкодиспансере — будет установлен компьютерный томограф вместо того, который работал с 2013 года. Новый аппарат, который будет закуплен для нашего медучреждения, способен выполнять 256 срезов за одно сканирование, что приближается к диагностическому идеалу. Это способ сверхранней диагностики, позволяющий обнаружить только зарождающееся заболевание. Можно сказать, что исследование на этом КТ в два раза более эффективно, чем на существующем, 128-срезовом аппарате. Технические показатели и программное обеспечение нового томографа позволят своевременно и точно отслеживать динамику заболеваний»,— рассказал главврач Пермского краевого онкологического диспансера Максим Мезенцев.

Система линейного ускорителя предназначена для краевой больницы им. Вагнера в Березниках. Ранее лучевую терапию на линейных ускорителях можно было пройти только в Перми.