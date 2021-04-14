Более 400 пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии с начала пандемии

В Удмуртии выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались два инфицированных пациента — 72-летний мужчина и 87-летняя женщина, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 27 жителей Ижевска, 13 граждан из Глазова, восемь — из Увинского района, по четыре — из Сарапула, Алнашского, Глазовского и Кезского районов, два — из Малопургинского района, по одному — из Можги, Балезинского и Селтинского районов. В их числе шесть детей до 14 лет и 21 человек старше 65 лет. При этом 76 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 31 801 случай заражения коронавирусом. Из них 401 закончился летальным исходом, 28 346 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 64 заболевших находятся в тяжелом состоянии.