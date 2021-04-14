В Югре за сутки выявили 54 новых случая COVID-19

За минувшие сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) за минувшие сутки было зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, один пациент скончался.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, диагноз подтвердился у жителей 12 муниципалитетов. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Ханты-Мансийске (21). На момент выявления у 39 человек были симптомы ОРВИ, у 14 диагностирована пневмония, еще один переносил болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заразились 55 086 югорчан, более 53,6 тыс. из них выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 36 пациентов, 21 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего от инфекции умерли 788 человек.

В ХМАО продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 13 апреля, первым компонентом вакины привились 88,8 тыс. человек, завершили вакцинацию 56,4 тыс. югорчан. До конца недели в регион должно поступить еще около 63 тыс. доз вакцины от COVID-19.