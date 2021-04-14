Лысьвенский метзавод более чем в два раза увеличил прибыль

ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» опубликовало данные о финансовых результатах за 2020 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия составила 17,993 млрд руб. (в 2019-м — 14,717 млрд руб.). Чистая прибыль общества за отчетный период — 1,984 млрд руб., годом ранее этот показатель составлял 731,8 млн руб.

Лысьвенский металлургический завод основан в 1785 году, является одним из старейших предприятий Урала. В декабре 2017 года ПАО «ММК» приобрело 100% ООО «ЛМЗ» у самарской компании «Инсаюр». Цена сделки составила 614 млн руб., она была осуществлена с учетом переуступки долгов ЛМЗ. Общая задолженность на тот момент составляла 5,517 млрд руб. Продажа пакета состоялась из-за сложного финансового положения прикамского предприятия.

Новый владелец смог загрузить новую площадку заказами. Сегодня ЛМЗ — единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе.