«Терпение народа не бесконечно»

Вчера на заседании парламентского комитета по госстроительству депутат от «Единой России» Николай Рыбушкин раскритиковал исполнительные власти Татарстана за то, что они не могут сдержать рост цен. Народный избранник указал, что большинство населения «обнищало» и вынуждено покупать в магазинах лишь половину буханки хлеба. Господин Рыбушкин предостерег, что если правительство не будет заниматься этой проблемой, то «народу в конечном счете это может надоесть».

Вопрос цен на продукты питания был поднят на заседании комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению во время обсуждения отчета о деятельности правительства республики в 2020 году. Из него следовало, что экономика региона на фоне пандемии COVID-19 сократилась почти на 3% (хотя объемы продукции сельского хозяйства даже выросли на 4%). При этом потребительские цены за год выросли на 4,8%, в том числе на продовольственные товары — на 7,1%.

«Что уж говорить: правительство у нас работало и нормально работает — в 2020 году были очень трудные условия — но все-таки, я считаю, что недостаточно»,— заявил депутат «Единой России» Николай Рыбушкин. При этом он отметил, что раньше подобные вопросы поднимали члены КПРФ, но «пора уже и нам, членам "Единой России" об этом говорить». «Что мы имеем на сегодня? Обнищание основной массы населения! Рост цен даже на самые необходимые продукты!» — указал депутат.

Господин Рыбушкин поделился с коллегами, что «на прошлой неделе посетил и "Пятерочку", и "Магнит", и целый ряд других магазинов». «Ребята, обратите внимание, что покупают наши пенсионеры: молоко и хлеб. Не целую буханку, а полбуханки. Не целый батон, а полбатона. И считают каждую копейку, стоят»,— рассказал депутат.

Он похвалил, что правительство «проводит у нас ярмарки»:

Но цены-то на этих ярмарках! Мало чем отличаются от цен в магазинах. То же мясо посмотрите. То же масло».





Депутат призвал правительство «более активно эти дела отслеживать». «Мы собрали один из самых богатых урожаев в сельском хозяйстве. Почему у нас цены на хлеб растут? Почему мы в республике не можем сделать нормальными? У нас во все периоды развития нашей страны цену на хлеб всегда держали нормально. А мы сейчас даже этого не можем сделать»,— посетовал он.

Николай Рыбушкин предупредил, что если «не будем на это обращать» внимания, то «можем прийти к очень-очень плохим результатам». «Народу в конечном счете это может надоесть»,— предостерег он. По его словам, «народ тогда заставит обратить на это внимание». «Терпение народа не бесконечно»,— заключил он.

Заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин заверил господина Рыбушкина, что правительством республики «очень серьезная работа проводится с точки зрения мониторинга и контроля цен», чиновники «взаимодействует» с Федеральной антимонопольной службой. При этом он сказал, что власти «прекрасно понимают причины в том числе повышения цен», хотя депутатам их называть не стал. «Ситуация происходит в целом на мировых рынках. Безусловно, она отображается на российском уровне. Соответственно ситуация не может обойти стороной и Республику Татарстан»,— лишь пояснил господин Пелевин.

При этом он обратил внимание, что «несмотря на наличие небольшого роста цен», их уровень в Татарстане «значительно ниже», чем в среднем по РФ (согласно отчету к концу года республика по темпам инфляции находится на 12-м месте среди регионов Приволжского федерального округа).

Понятно, конечно, что населению не важно — ниже или не ниже у нас. Произошел рост цен на 1% за год или на 1 руб., понятно, что это ощутимо для каждого из нас»,— добавил он.





По словам чиновника, за ситуацией с ростом цен в республике наблюдает целая рабочая группа во главе с первым вице-премьером Рустемом Нигматуллиным, которая еженедельно собирается, проводит встречи с производителями и торговыми сетями.

Вице-спикер Госсовета Татарстана Марат Ахметов, который прежде долгие годы руководил министерством сельского хозяйства и продовольствия республики, попросил правительство «больше внимания обращать на торговые сети». «У нас товаропроизводители более послушные, реагируют на обращения правительства. А вот торговые сети, особенно федеральные, они очень самостоятельные и позволяет себе больше»,— пояснил он.

В итоге господин Рыбушкин попросил чиновников «информировать население, что проводится работа»: «А то у населения складывается впечатление, что либо плохо работают, либо вообще не работают».

Отчет правительства Татарстана был принят членами комитета к сведению.

Кирилл Антонов