Всем нужен берег турецкий

Турагентства Перми, до сих пор не восстановившиеся после локдауна по COVID-19, снова ждет тяжелый период. Из-за темпов роста заболеваемости коронавирусом власти РФ до 1 июня ограничили авиасообщение с Турцией. Продажа путевок в Турцию является одним из основных направлений деятельности турфирм, поэтому недавний запрет сгенерирует новые убытки участников рынка. По мнению представителей отрасли, турагентствам не удастся восстановить доковидные показатели, пока границы государств остаются закрытыми для путешествующих.



В пермских турфирмах ожидают новых убытков от прекращения авиасообщения с Турцией, сообщили „Ъ-Прикамье“ опрошенные участники рынка. На прежние доковидные объемы продаж в этом году отрасль точно не выйдет, уверены руководители турфирм.

Напомним, в конце прошлого марта деятельность туристических организаций приостановили, однако в рамках послабления режима самоизоляции краевые власти с 19 июня разрешили турфирмам возобновить работу в удаленном режиме. Компании начали бронировать и продавать туры, рассчитываться с клиентами и прочее. С 26 июня в регионе сняли запрет на активный туризм — агентства могли организовывать сплавы, походы, пешие экскурсии. Туристическая отрасль только-только начала восстанавливаться, как 13 апреля власти РФ из-за роста заболеваемости ограничили авиасообщение с Турцией и Танзанией. В Танзании туристам угрожает не только коронавирус, но и малярия. Под ограничение с 15 апреля по 1 июня попали чартерные и регулярные рейсы. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Турцию.

Отметим, что финансовое состояние пермских турагентств и до ограничения авиасообщения с Турцией было плачевным. По данным 2ГИС, за последний год число турфирм в Перми сократилось на 20%. В ответ на запрос „Ъ-Прикамье“ в 2ГИС сообщили, что в марте прошлого года в краевой столице насчитывалось 439 турагентств, а в апреле 2021-го — уже 350.

В 2020 году из-за пандемии пермские турфирмы потеряли большую часть продаж и выручки. Директор турагентства «Софитур» Оксана Мальцева отметила, что за год выручка компании сократилась на 90%. По словам руководителя турфирмы «Пять сезонов» Ольги Слуховой, годовое уменьшение выручки и продаж компании составило около 70%. Кроме того, им пришлось увольнять сотрудников.

Совладелец пермского туроператора «Интерспутник» Вадим Яхнин подчеркнул, что в минувшем году общие объемы продаж организации составили 1/3 от доковидных. «В 2020 году у турфирм было много тяжелой и нервной работы, связанной с аннуляцией и переносом туров, которые не состоялись из-за ковида»,— пояснил совладелец «Интерспутник». По его словам, после закрытия Турции у агентств снова появится много работы по переносу и отмене туров в эту страну.

Для многих участников пермского туристического рынка продажа турецких туров была одним из основных направлений деятельности. По словам руководителя «Пять сезонов» Ольги Слуховой, в последнее время компания продавала, в основном, путевки в Турцию и на российские курорты (50:50).

В турагентстве «Софитур» туры в Турцию составляли порядка 70% от общего объема продаж (остальные 30% — по России), и после закрытия границы у турфирмы сопоставимо сократится и выручка. «Ограничение авиасообщения отразится на отрасли самым больным образом. Люди едут в Турцию за те же деньги, что и на российский юг, а то и за меньшие суммы, но сервис получают более высокого уровня. После введения ограничения люди лучше вообще никуда не поедут, чем будут тратить деньги на российский юг»,— заявила директор «Софитур» Оксана Мальцева.

Директор «Пять сезонов» Ольга Слухова считает, что после закрытия Турции пермские туристы переключатся на отдых на курортах Краснодарского края, Крыма и Абхазии. Сейчас турфирмы ожидают официальные документы от туроператоров, в которых будет указано, как компаниям действовать в рамках отмены или переноса туров.

Как указано в официальной группе «Софитур» ВКонтакте, некоторые туроператоры уже сообщили, что перебронировать поездки в Турцию можно на более поздние сроки (с указанием конкретных дат) или выбрать другую равнозначную путевку.

Вадим Яхнин из «Интерспутника» считает, что в этом году туристическим компаниям не удастся выйти на прежние объемы продаж. «Агентства жили, в основном, за счет зарубежных направлений, и если к концу года турфирмы не выйдут на 80% от доковидных продаж, то компаниям придется сокращать персонал или вообще заканчивать трудовую деятельность»,— полагает господин Яхнин.

«До недавнего объявления мы рассчитывали летом восстановиться до 60–70%, но теперь у нас снова сомнения»,— поделилась Оксана Мальцева из «Софитур».

По мнению Ольги Слуховой, нынешний год еще будет сложным для отрасли. Восстановить прежние объемы продаж компании могли бы при условии открытия границ всех государств, но из-за заболеваемости коронавирусом прогнозировать восстановление рынка сложно.

Евгения Ахмедова