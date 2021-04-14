В списках значится

«Единая Россия» определилась с основными кандидатами в партийные списки по выборам депутатов Госдумы и краевого парламента. Ожидается, что оба списка возглавит губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Эксперты полагают, что сотрудничество между беспартийным губернатором и партией власти может стать взаимовыгодным.



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин может возглавить список «Единой России» на выборы в Госдуму по федеральному избирательному округу на территории Прикамья. Как сообщает информационное агентство Ura.ru, глава региона якобы принял такое решение после консультаций с федеральными властями.

Источник, близкий к администрации губернатора, сообщил “Ъ-Прикамье”, что Дмитрий Махонин может возглавить список партии власти не только в Госдуму, но и в Законодательное собрание Пермского края. «Такой вариант обсуждается. Рейтинг губернатора около 60%. Это довольно много, и может сыграть на рост рейтинга „Единой России“»,— отмечает собеседник. Вместе с тем, он добавил, что окончательное решение «будет принято в ближайшее время».

Как полагает источник, также в первую тройку партсписка в федеральный парламент от региона могут войти IT-предприниматель, создатель мессенджера для госкорпораций «Серафим» Антон Немкин и действующий депутат от региона, экс-мэр Перми Игорь Сапко.

Региональный telegram-канал «СоленыУши» опубликовал свою версию краевой партийной тройки в Госдуму: Дмитрий Махонин, Антон Немкин и советник гендиректора ПАО «Уралкалий» Андрей Пилипенко.

Ряд собеседников, близких к краевым властям, полагают такой вариант вероятным. По одной из версий, Игорь Сапко может войти в список, но на «непроходное место». Один из источников “Ъ-Прикамье” полагает, что господин Сапко будет претендовать на мандат депутата заксобрания и может возглавить одну из региональных групп. Сам Игорь Сапко на вопросы “Ъ-Прикамье” не ответил.

Отметим, что пока на праймериз «Единой России» из вышеупомянутых кандидатов заявился только господин Немкин.

В первую тройку «Единой России» по выборам в заксобрание, по информации “Ъ-Прикамье”, кроме господина Махонина, могут войти бывший командир СОБР ГУ МВД по Пермскому краю, Герой России, депутат заксобрания Сергей Яшкин и директор пермского филиала НИУ «Высшая школа экономики» Галина Володина, либо секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. На момент сдачи номера документы на праймериз никто из них не подал.

Дмитрий Махонин является беспартийным и участвовал в выборах губернатора Пермского края как самовыдвиженец. Однако «Единая Россия» поддержала его и не стала выдвигать альтернативного кандидата.

Политолог, завкафедрой политических наук Уральского федерального университета Александр Белоусов полагает, что господин Махонин может возглавить оба партийных списка «Единой России». «Возглавив список в Госдуму, губернатор делится своим рейтингом с партией в федеральных интересах. В случае с заксобранием он может укрепить свое политическое лидерство. Он лично возглавляет список и ведет собственный пул кандидатов, получая моральное право о чем-то просить депутатов или требовать с них»,— поясняет эксперт.

Господин Белоусов добавил, что считает вероятным появление Игоря Сапко в первой тройке краевого списка на выборах в Госдуму: «Он на хорошем счету у региональных и федеральных властей. На выход ему никто не показывает. Тем более что в 2016 году он прошел в Госдуму именно по списку и может сохранить это место».

«Если же в тройку войдут айтишник и представитель „Уралкалия“, то это значит, что „Единая Россия“ сделала акцент на промышленной повестке. В 2016 году такая тактика в промышленном регионе оказалась успешной. Возможно, будет уместно и сейчас»,— говорит эксперт.

Политический консультант Сергей Иванов, напротив, считает появление Игоря Сапко в первой тройке маловероятным. «Исключительно поддержки краевых властей и желания самого Игоря Вячеславовича для этого недостаточно. Скорее всего, он войдет в партийный список, но не на проходные места. Тем более что традиционно в краевом партсписке появляются люди, далекие от региона, но обладающие серьезными финансовыми или политическими ресурсами. В 2016 году это был Андрей Исаев (тогда список Пермского края был объединен с Удмуртией.— “Ъ-Прикамье”), сейчас Антон Немкин»,— полагает господин Иванов.

Тройку партии власти в заксобрание эксперты считают «классической». «В 2016 году в первой тройке были губернатор Виктор Басаргин, Сергей Яшкин, отвечающий за патриотическую повестку, и (на тот момент.— “Ъ-Прикамье”) декан экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна Миролюбова. Список этого года концептуально его повторяет. Сейчас многие регионы включают в первую тройку врачей, но вариант Пермского края тоже допустим»,— отмечает Александр Белоусов.

«Это классическая тройка „Единой России“: губернатор, силовик и женщина. Впрочем, возможно, это не окончательный вариант»,— соглашается Сергей Иванов. Он добавляет, что включение в списки губернатора, вероятно, свидетельствует о недостатке кадров в реготделении «Единой России»: «Если партии приходится прибегать к помощи губернатора и использовать его ресурс, то, возможно, у „Единой России“ не так много ярких кандидатов, способных привлечь избирателей».

Константин Кадочников