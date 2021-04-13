Турция ужесточила ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

В ближайшие две недели в некоторых районах Турции будет действовать строгий карантин, сообщило агентство Anadolu. За последние сутки в стране выявлены рекордные 59 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Также в стране во время действия комендантского часа запрещаются поездки между городами, за исключением срочных ситуаций и крайней необходимости. Комендантский час будет действовать с 19:00 до 5:00. Закрыты все кафе и рестораны, заведения работают только навынос. Закрыты тренажерные залы.

По последним данным, в Турции зарегистрировано более 40 млн случаев заражения и 32 тыс. летальных исходов. Привились от COVID-19 11 млн человек (13,3% населения). На фоне роста заболеваемости Россия приостановила до 1 июня авиасообщение с Турцией.

О проблемах туристов из-за остановки авиасообщения — в материале “Ъ” «Россияне упускают вылет» .