Под Воронежем в ландшафтных пожарах сгорели несколько домов

В Воронежской области разгорелись ландшафтные пожары, тушение которых осложнено сильным ветром. К 16:00 региональное управление МЧС зафиксировало около 140 вызовов пожарных подразделений. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Бобровском, Аннинском, Рамонском районах. По данным областной прокуратуры, в селе Мечетка Бобровского района огонь, начав с сухой растительности, уничтожил пять жилых и шесть нежилых домов, а также одну хозяйственную постройку.

Пострадавших в пожаре нет. В селе проживают около 900 человек и располагается отделение Липовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, в котором постоянно находились пять постояльцев. Четверых из них перевезли в отделение в другом селе, одного забрали родственники. На базе местного дома культуры организован пункт временного размещения для лиц, чьи дома уничтожены огнем.

Максимально близко к Воронежу огонь подошел в районах Масловки и Семилукских Выселок. Для оперативной заправки водой пожарных автомобилей на железнодорожную станцию Масловка прибыл пожарный поезд. Огонь в районе Семилукских Выселок локализован на площади 8 га.

Вчера, 12 апреля, по данным воронежского МЧС, пожарные подразделения выехали на вызовы 161 раз, в том числе 141 — на тушение сухой травы. Общая площадь крупнейших пожаров составила почти 70 га на территории Бобровского, Хохольского, Бутурлиновского, Нижнедевицкого и Новохоперского районов.

Сергей Толмачев, Воронеж