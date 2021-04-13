Подрядчиком для строительства общежития УрФУ в Екатеринбурге выбрана «дочка» ЛСР

Строительная компания «ЛСР-Строй» (дочернее предприятие группы ЛСР) выбрана подрядчиком для строительства общежития Уральского федерального университета (УрФУ) на ул. Фонвизина, 8 в Екатеринбурге. Об этом говорится в протоколе рассмотрения заявки на участие в аукционе, опубликованном на портале госзакупок. Компания стала единственным участником конкурса. Сейчас протокол направлен на подписание членам аукционной комиссии.

Напомним, предыдущий конкурс на строительство состоялся в прошлом году. Подрядчиком была выбрана строительная компания ЛСР. В марте УрФУ в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта с ЛСР. Причиной могли стать юридические ошибки при заключении контракта. При этом застройщик уже снес старое здание общежития и приступил к строительству нового. Позднее университет повторно объявил конкурс.

Стоимость контракта составила более 1,2 млрд руб. Завершить строительство общежития планируют в 2022 году. Новое 16-этажное здание будет рассчитано на 1,3 тыс. человек. Проживание студентов будет организовано в жилых ячейках, состоящих из двух комнат, прихожей, кухни-ниши и раздельного санузла. Всего таких ячеек предусмотрено 332, из них 17 будут универсальными — для возможного проживания маломобильных молодых людей.

Михаил Мананников