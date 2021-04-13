Нижегородским врачам вручили 500 бесплатных абонементов в «Физкульт»

Генеральный директор Нижегородской фитнес-группы Елена Фадеева вручила 500 бесплатных безлимитных абонементов в спортзал «Физкульт» на 2021 год. Подарок получили сотрудники 78 учреждений Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Фитнес-индустрия выжила в этот непростой год, в том числе, благодаря поддержке со стороны государства. Сегодня, когда мы возвращаемся к обычной жизни, мы наполнены благодарностью и тоже готовы быть полезными для тех, кто стал нашими героями года. Нижегородские врачи не просто работали в режиме перегрузок, они отдавали свое здоровье, спасая жизни наших близких»,— написала Елена Фадеева в Instargam.

В ответ на вопросы пользователей она сообщила, что списки сотрудников составлял департамент здравоохранения.

Ранее акции поддержки врачей запускали и другие компании. Так. «Чистая линия» передала медикам около 4 тыс. эскимо, нижегородские рестораторы организовали новогодний ужин для 3 тыс. дежурных врачей, а другие предприниматели, объединив усилия, открыли комнаты отдыха с диванами и кофемашинами для медперсонала в городских больницах.

Как ранее сообщалось, к концу 2020 года Нижегородской области с коронавирусом боролись более 10 тыс. медицинских сотрудников.

Анастасия Еремина