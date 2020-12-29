«Чистая линия» отправит 4 тысячи эскимо нижегородским медикам

Производитель мороженого «Чистая линия» передаст медицинским работникам из «красной зоны» по коронавирусу COVID-19 в 15 крупных городах России 100 тыс. порций эскимо. Нижегородские медики получат 4 тыс. порций мороженого, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Машины с мороженым направятся также в Казань, Новосибирск, Воронеж, Орел, Самару, Уфу, Волгоград, Краснодар, Красноярск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Екатеринбург, Омск и Пермь.

Кроме того, к Новому году волонтерский штаб «Мы вместе» украсит COVID-госпитали Нижегородской области – в «красных зонах» и на этажах больниц установят елки. Также добровольцы подарят 1,5 тыс. сладких подарков детям медработников.

Как ранее сообщалось, в Новый год рестораторы устроят праздничный ужин для нижегородских врачей. Всего планируется накрыть стол для 3 тыс. медицинских работников региона.

Анастасия Еремина