Суд взыскал с МВД 400 тыс. рублей в пользу сестры жителя Нижнего Тагила, умершего после пыток в полиции

Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с МВД России 400 тыс. руб. компенсации морального вреда Екатерине Головко — сестре Сергея Головко, который скончался после пыток в полиции Нижнего Тагила, сообщила правозащитная организация «Зона права». Ранее суд обязал выплатить госпоже Головко 100 тыс. руб., однако она обжаловала решение вплоть до кассационного суда, который его отменил.

О деле о смерти Сергея Головко стало известно в 2017 году. Тогда прокуратура сообщала, что 42-летнего жителя Нижнего Тагила задержали по подозрению в краже 148 тыс. руб. из магазина и доставили в отдел полиции №17 МУ МВД «Нижнетагильское» для проверки. По версии следствия, на следующий день сотрудники полиции Дмитрий Панов, Анатолий Быков и Егор Ялунин с целью принудить господина Головко к даче признательных показаний и уменьшить число нераскрытых преступлений нанесли ему не менее восьми ударов руками, ногами по голове, туловищу и конечностям. Позднее избиение повторилось.

Позднее сестра погибшего Екатерина Головко опубликовала запись в соцсетях, в которой сообщила, что ее брата продержали в полиции три дня, после чего «с тяжелой травмой головы, гематомой во всю голову» доставили в областную больницу №1, где пострадавший скончался. В декабре 2018 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил полицейских на срок от трех лет двух месяцев до трех лет шести месяцев колонии общего режима за превышение полномочий (ст. 286 УК РФ). Полицейским также запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет. При этом суд не признал сотрудников полиции виновными в причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

По словам адвоката госпожи Головко Алексея Бушмакова, прокуратура поддержала решение о повышении суммы компенсации морального вреда. «Представители нижнетагильской полиции и ГУ МВД Свердловской области просили в иске отказать, ссылаясь на то, что до сих пор виновные в смерти брата Екатерины не установлены и их вина не доказана»,— добавил он.

Михаил Мананников