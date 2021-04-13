Новый владелец киноцентра «Ривьера» в Казани проведет конкурс на концепцию развития прилегающей территории

Группа компаний Kravt Валерия Кравцуна намерена объявить международный конкурс на лучшую архитектурную концепцию развития территории по улице Сибгата Хакима, прилегающей к киноцентру «Ривьера» в Казани. Предполагается, что о старте конкурса объявит сам господин Кравцун на специальной пресс-конференции в среду.

Как писал «Ъ-Казань» входящее в ГК казанское ООО «Таткравинвест» в декабре 2020 года за 418 млн руб. приобрело четырехэтажное здание киноцентра с прилегающим пирсом на Казанке протяженностью 95,6 м и земельными участками общей площадью 2,7 га.

Согласно анонсу пресс-конференции, распространенному пресс-службой мэрии Казани, участникам конкурса предстоит подготовить «предложения сбалансированного развития этого участка и пешеходной набережной в увязке с концепцией "Парк горизонтов" Мишеля Пена и концепцией набережной, разработанной бюро Orchestra, а также создать узнаваемый архитектурный силуэт застройки правого берега Казанки и единую гармоничную панораму с акваторией Казанки».

В пресс-конференции также примет участие главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Ранее СМИ сообщали о намерении инвестора снести здание киноцентра «Ривьера».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"