Челябинская область вступает в реновацию

Комитет законодательного собрания Челябинской области по строительной политике одобрил проект закона «О комплексном развитии территории». Он предусматривает возможность принимать специальные программы сноса и реконструкции не только ветхо-аварийных домов, но и жилых и нежилых помещений, не признанных таковыми, для последующей застройки. По мнению правительства региона и депутатов, закон упростит процедуру строительства жилья и привлечет новых инвесторов в регион. Представители фракции «Справедливой России» и КПРФ намерены голосовать против принятия закона сразу в трех чтениях, поскольку считают, что проект «сырой» и права собственников жилья не защищены.



Правительство Челябинской области завершило работу над законопроектом «О комплексном развитии территории» (КРТ). Депутаты комитета законодательного собрания региона по строительной политике одобрили документ и рекомендовали принять его сразу в трех чтениях на внеочередном заседании 15 апреля.

Региональный законопроект был разработан в связи с принятием 30 декабря 2020 года федерального «Закона о всероссийской реновации». Он дает возможность местным властям принимать специальные программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов, как ветхо-аварийных, так и не являющихся таковым, а также нежилых зданий и объектов. На месте снесенных кварталов будут строить новые дома большей этажности, а также, как планируют авторы закона, скверы, культурные и спортивные объекты.

«Закон о КРТ в первую очередь дает возможность ускоренного развития территорий без необходимости внесения изменений в Генплан. Расширена и упрощена процедура выкупа объектов, находящихся на территории комплексного развития. Сегодня выкуп происходит либо по договоренности сторон, либо по решению суда, а это очень длительная процедура, которая часто ничем не заканчивается. А у муниципалитетов есть полномочия по изъятию участков только с одной целью — строительство дорог. Мы считаем, что основная цель всех этих изменений, это в первую очередь упрощение процедуры строительства, которое позволит нам строить жилья больше, лучше, доступнее»,— сообщил вице-губернатор Сергей Шаль на заседании комитета. По его словам, закон может существенно помочь региону в реализации планов по строительству. Так, на 2021 год поставили план ввести 1,67 млн кв.м жилья, в первом квартале сдали всего 220 тыс., из которых только 50 тыс.— многоквартирные дома.

В проекте закона о КРТ в Челябинской области устанавливаются полномочия правительства региона, а также органа исполнительной власти, который будет заниматься реализацией механизма. По словам Сергея Шаля, вероятнее всего, это будет минстрой области. Также законопроект устанавливает перечень предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов, порядок определения границ участка под КРТ, а также критерии, которым должно соответствовать жилье, не признанное ветхим и подлежащее сносу в границах комплексного развития территории. Вице-губернатор перечислил основные критерии: физический износ конструктивных элементов более 60% для многоэтажных домов и 55% для зданий не выше четырех этажей, совокупная стоимость капитального ремонта превышает 60% от среднерыночной стоимости квадратного метра, время постройки — до 1980 года. Также в программу могут быть включены дома, которые находятся «в ограниченной работоспособности», и те, где отсутствуют одна или несколько централизованных систем инженерно-технического обеспечения. Включить такие дома в программы КРТ можно будет только при условии, что две трети собственников жилья проголосуют «за» на общем собрании. Владельцы квартир, попавших в КРТ, имеют право на равноценную по площади недвижимость в границах населенного пункта либо денежную компенсацию. По словам Сергея Шаля, закон будет превалировать над документами территориального планирования в муниципалитетах.

Фракции «Справедливой России» и КПРФ, подготовившие поправки, которые не приняли, выступили против принятия законопроекта сразу в трех чтениях. По словам депутата-справедливоросса Александра Долгушина, они поддерживают идею самого закона, но проект «сыроват» и требует доработки, которую можно было бы сделать после первого чтения. Его коллега Дмитрий Сумин считает, что в документе много «подводных камней». «Мы понимаем, что он ускорит процесс расселения аварийного жилья. Но в этом законопроекте, и даже в большей степени в его федеральной части, не защищены права собственников жилья. Например, дома с износом всего лишь 60% можно включить в КРТ, и человека из пятиэтажки в центре города можно переселить на окраину. Когда муниципалитет объявляет о КРТ, то люди в течение 45 дней должны проголосовать “за” или “против”, а если не проголосовали, дом автоматически включат в программу. При этом муниципалитет не обязан проводить собрания жителей, а обязан оповестить о планах только на сайте или где-то на стендах. Но практика говорит о том, что люди могут просто по незнанию не уложиться в сроки и попасть в КРТ»,— говорит депутат.

По словам спикера законодательного собрания региона, коллеги из «Справедливой России» и КПРФ «имеют все права» вносить изменения в уже принятый закон.

«Это очень важный закон для развития наших территорий, мы обязаны его принять. Он позволяет включаться инвесторам со своим капиталом, своим денежным фондом, что благоприятно повлияет на бюджет Челябинской области и муниципалитетов. Закон будет корректироваться, но нужно, чтобы он начал работать»,— говорит председатель комитета заксобрания по строительству Олег Голиков.

Ранее глава Челябинска Наталья Котова, выступая перед депутатами гордумы с отчетом о работе в 2020 году, сообщила, что администрация готова приступить к комплексному развитию территории. По ее словам, «в проработке» находятся три участка: на Копейском шоссе, в зоне элеватора в центре города и в районе Каширинского рынка. «Застройщики готовы провести переговоры с собственниками земельных участков, жилых и нежилых помещений, для того чтобы выйти на комплексное освоение этих территорий. Мы это будем всячески поддерживать»,— заявила глава города.

После утверждения законопроекта на заседании законодательного собрания 15 апреля правительство региона планирует до конца второго квартала принять все необходимые для запуска механизма КРТ нормативно-правовые акты.

Юлия Гарипова