После закрытия Турции у уральцев на 92% вырос интерес к покупке билетов в Дубай

Уральцы стали на 92,4% чаще интересоваться авиабилетами из Екатеринбурга в Дубай (ОАЭ) после закрытия авиасообщения с Турцией, сообщили “Ъ-Урал” в «Авиасейлс». Кроме того, представители сервиса фиксируют увеличение запросов от пользователей из Екатеринбурга по поиску билетов в Тбилиси — рост составил 68%.

В Дубай из Екатеринбурга есть прямые рейсы, их стоимость начинается от 13 тыс. руб. В Тбилиси из Екатеринбурга можно добраться с пересадкой, например, через Ереван (Армения). Такой билет будет стоить от 14 тыс. руб. По данным сервиса, эти направления могут стать альтернативой на майские праздники вместо закрытых оперштабом Турции и Занзибара. Топ международных туристических направлений с вылетом из Екатеринбурга в мае состоит из Армении, ОАЭ, Сербии, Кипра и Грузии.

Напомним, с 15 апреля российские власти приостанавливают авиасообщение с Турцией и Танзанией. Решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом с учетом эпидемиологической обстановкой в Турции, где ухудшилась ситуация с COVID-19.

Отметим, что по данным екатеринбургских турфирм, после новостей о закрытии авиасообщения, цены на российские курорты выросли примерно на 10%. Президента Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что в России пора вводить государственное регулирование на ценообразование по южным отечественным направлениям.

Подробнее о закрытии авиасообщения с Турцией в материале — «Наташа, мы все закрыли».

Мария Игнатова