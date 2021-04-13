На Парнасе в Петербурге появятся две поликлиники

В этом году в историческом районе Парнас на севере Петербурга планируется построить взрослую и детскую поликлиники. В настоящий момент застройщики завершили проектирование объектов.

Об этом рассказал «Петербургский дневник» со ссылкой на главу администрации Выборгского района Валерия Гарнеца. Господин Гарнец сообщил, что из планируемого объема всей социальной инфраструктуры Парнаса готова только треть, но местные власти активно работают с застройщиками в этом направлении. Сейчас в приоритете строительства — две поликлиники, детская на 330 посещений в сутки и взрослая на 900 посещений. «Думаю, что в этом году застройщик выйдет на строительство этих двух объектов», — заявил Валерий Гарнец. В дальнейших планах застройщиков — семь школ и 10 детских садов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ГУП «ТЭК» планирует построить новую котельную для питания жилмассива Parkolovo на севере Петербурга.