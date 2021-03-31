ГУП «ТЭК СПб» построит новую котельную в жилмассиве Parkolovo

ГУП «ТЭК СПб» планирует построить первую очередь котельной для нового жилмассива Parkolovo к октябрю текущего года. Первых потребителей подключат к источнику до начала следующего отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия. К расчетному сроку завершения строительства «ТЭК» также проложит от домов до источника внутриквартальные сети общей протяженностью более 1,1 км. В дальнейшем мощность котельной предполагается регулярно увеличивать и довести ее до 53 МВт к 2029 году.

Планируется, что котельная будет обслуживать 23 постройки жилмассива, в том числе 17 жилых домов, два детских сада, школу и поликлиники.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что ГУП «ТЭК СПб» начало реконструкцию тепломагистрали в Выборском районе, продолженной еще в 1964 году.