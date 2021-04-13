Ростехнадзор выявил 127 нарушений в работе «дочки» «Нижнекамскнефтехима»

Приволжское управление Ростехнадзора выявили 127 нарушений требований промышленной безопасности в работе ООО «Управление этиленопроводов – Нижнекамскнефтехим». Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, специалисты выяснили, что на предприятии не оценили состояние изоляционных покрытий и эффективность работы средств электрохимической защиты и комплексное обследование на отдельных участках магистрального этиленопровода. Кроме того, там не выполняются мероприятия по приведению в нормативное состояние подводных переходов магистрального трубопровода. Также на предприятии эксплуатируют техустройства, электрооборудование, сооружения и средства измерений, которые отработали нормативный срок службы, а в технологическую схему вносятся изменения без разработки проектной документации, прошедшей соответствующую экспертизу.

Сотрудники ведомства по итогам проверки составили акт и выдали предписание об устранении нарушений, а юрлицо оштрафовали на 200 тыс. руб. Материалы административного дела переданы в Московский райсуд Казани с требованием приостановить эксплуатацию конденсатной емкости.

"Ъ-Казань"