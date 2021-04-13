Прибыль пермского аэропорта упала на 268 млн рублей

Чистая прибыль АО «Международный аэропорт Пермь» по итогам 2020 года составила 98,823 млн руб. Такие данные приводит «СПАРК-Интерфакс». По итогам 2019 года общество отчиталось о чистой прибыли в размере более 366,8 млн руб. Выручка предприятия уменьшилась с 1,844 до 1,282 млрд руб., прибыль от продаж упала с 817,496 млн руб. до 388,249 млн руб.

Напомним, по итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 1,1 млн человек. Это на 32,1% меньше, чем в 2019 году. Количество пассажиров на международных рейсах сократилось с 317,2 тыс. до 35,6 тыс. человек.