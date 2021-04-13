В Прикамье запустят новые меры поддержки для туристического бизнеса

Краевые власти планируют в течение ближайших семи лет довести ежегодный туристический поток в регионе до 1,5 млн человек. Такие данные были озвучены сегодня на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Для развития туристической отрасли в регионе планируется задействовать ряд мер поддержки. В частности, будет организована поддержка предпринимателей в сфере туризма. На конкурсной основе они смогут получать субсидии на приобретение модульных гостиниц и глэмпингов. Туроператоры будут также получать гранты на организацию и проведение рекламных туров по брендовым туристическим маршрутам.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил проанализировать законодательство для стимулирования роста туристического потока в регионе. «Необходимо рассмотреть не только региональные законы, но и правительственные нормативные акты. Ранее мы ввели арендную плату за пользование памятниками архитектуры в размере одного рубля. Сейчас мы должны оценить все существующие меры поддержки отрасли. Возможно, ряд действующих нормативных актов нужно будет поменять из-за их неэффективности или сдерживания развития туризма»,— заявил глава региона.