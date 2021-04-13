Условные сроки назначили в пожарном порядке

Преображенский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о гибели восьмерых пожарных при тушении складских помещений в Черкизово в сентябре 2016 года. Перед судом предстали бывший начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и экс-сотрудник московского главка МЧС Сергей Барсуков. Оба признаны виновными в халатности и получили соответственно пять лет и четыре года колонии общего режима условно.

В прениях сторон гособвинение требовало реальных сроков для обоих подсудимых. Но судя по общественной поддержке, которую получали во время следствия и процесса обвиняемые, наказание не могло быть слишком жестким. Так оно и получилось. Суд счел доказанной вину пожарных по делу о гибели восьми их коллег при тушении склада на Амурской улице 22 сентября 2016 года, отметив при этом возможность вынесения условного наказания.

«Суд признал Ширлина и Барсукова виновными по ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) и назначил им наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима условно»,— сказали ТАСС в пресс-службе суда. Суд также назначил Ширлину и Барсукову испытательный срок на шесть и пять лет соответственно с запретом обоим занимать определенные должности на три года.

Как рассказывал “Ъ”, обвинение запросило шесть лет для Дмитрия Ширлина и пять для Сергея Барсукова. Прокурор Ольга Евдокимова заявила, что уверена исходя из установленных в суде обстоятельств, что они «выполняли свои обязанности халатно».

В СКР считают, что восемь пожарных, работавших на кровле и в какой-то момент упавших вместе с ней в пекло, погибли из-за того, что Дмитрий Ширлин и Сергей Барсуков неправильно оценили обстановку и направили людей на опасный участок без особой необходимости.

Спасать там, по версии СКР, было некого, а развитие пожара не представляло серьезной угрозы.

Защита подсудимых Ширлина и Барсукова рассчитывала на оправдательный приговор. По словам адвоката Руслана Голенкова, его подзащитный Ширлин принимал решения из-за угрозы взрыва аммиака. Адвокат напомнил, что его клиент стал пятым по счету РТП на этом пожаре и увеличил число людей на кровле с одной целью — не допустить продвижение огня в сторону холодильно-компрессорной станции, где была установка с аммиаком.

Совокупность доказательств, отметил он, позволяет защите прийти к выводу, что действия Ширлина были обусловлены крайней необходимостью — предотвратить взрыв аммиака и газовых баллонов. «Данное обстоятельство исключает наличие в его действиях состава преступления и, следовательно, возможность постановления обвинительного приговора»,— отметил господин Голенков, потребовав оправдать подзащитного.

Александр Александров, Владимир Соловьев