Следователю не нашлось оправданий

В кассационном суде в Саратове отменен оправдательный приговор бывшему сотруднику управления Следственного управления России (СКР) по Белгородской области Андрею Горяинову. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина его обвинили в служебном подлоге и халатности, которые он якобы допустил при расследовании уголовного дела о поджоге и нападении на полицейского. В конце прошлого года местный областной суд полностью оправдал экс-следователя, указав на нелогичность версии обвинения. Теперь ему предстоит рассмотреть уголовное дело заново. Защита намерена обжаловать решение кассационной инстанции в Верховном суде, отмечая, что после критики руководством СКР местного управления за высокий процент оправдательных приговоров почти все они отменяются в Саратове.

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор бывшему старшему следователю управления СКР по Белгородской области Андрею Горяинову. В конце прошлого года местный облсуд признал его невиновным в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Уголовное дело вернулось на повторное апелляционное рассмотрение. Согласно картотеке дел первое заседание назначено на 28 апреля.

Дело против Андрея Горяинова было возбуждено в октябре 2017 года по указанию председателя СКР Александра Бастрыкина. В его основу легли события, произошедшие в 2014-м, когда сотрудник белгородского управления расследовал поджог жилого дома (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Служебный подлог, по версии следствия, выразился в подделке следователем подписей обвиняемого в преступлениях Валерия Острася на нескольких процессуальных документах, которые он совершил, чтобы облегчить себе работу.

Халатностью его бывшие коллеги посчитали тот факт, что сведения о судебном аресте имущества не были переданы в Росреестр, что позволило обвиняемому переписать недвижимость на родственника.

Действия Андрея Горяинова, по версии следствия, не только «умалили авторитет следственного органа», но и лишили потерпевших возможности возместить ущерб от поджога. Сам Острась был признан виновным в преступлениях и получил три с половиной года колонии общего режима.

Расследование уголовного дела против Андрея Горяинова центральный аппарат СКР завершил осенью 2019 года. Летом 2020-го Свердловский райсуд Белгорода признал его виновным в служебном подлоге и оправдал в халатности. Бывшему следователю назначили штраф 150 тыс. руб., от его выплаты осужденный был освобожден из-за истечения срока давности уголовного преследования. Защита успешно обжаловала приговор: в ноябре облсуд отменил решение первой инстанции, полностью оправдав бывшего следователя.

Отменяя приговор, Белгородский облсуд указал на множество расхождений между выводами первой инстанции и обстоятельствами дела. В частности, он установил, что следователь не стремился облегчить свою работу и выполнял необходимые процессуальные действия с обвиняемым, который отказался подписать документы по уголовному делу.

Андрей Горяинов не расписывался за него, а лишь написал его фамилию в качестве расшифровки.

Нарушения, по сути, выразились лишь в поставленных от руки датах на протоколах с ошибками в числах.

Также у апелляционной инстанции возникли вопросы к оправдательной части приговора, в которой была продублирована версия следствия без установления иных обстоятельств произошедшего. Облсуд указал, что должностные инструкции и УПК РФ не обязывают следователя передавать в органы власти сведения о судебном аресте. Помимо этого в определении критиковался и тот факт, что за халатность в середине 2019 года был осужден судебный пристав-исполнитель, не направивший в Росреестр документы по делу Острася.

«Таким образом, на протяжении неполных двух лет расследования заурядного уголовного дела сторона обвинения собирала доказательства причинения Горяиновым существенного вреда потерпевшим по другому делу, в то время как лицо, виновное в его причинении, уже осуждено за данное преступление»,— сказано в определении облсуда. С оправданием следователя не согласилась прокуратура и потерпевшие, которые и обжаловали его в кассационном порядке.

Мотивировочная часть решения об отмене оправдательного приговора Горяинова пока не опубликована. Защитник бывшего следователя Юрий Шевяков пояснил “Ъ”, что Первый кассационный суд не согласился с выводами апелляционной инстанции. «В Саратове за прошлый год были отменены почти все белгородские оправдательные приговоры,— говорит адвокат.— То есть белгородское правосудие не правосудно: обвинительные приговоры можно выносить, а оправдательные нельзя». Защита намерена обжаловать решение в Верховном суде. Господин Шевяков отметил также, что отмены происходили после того, как председатель СКР раскритиковал руководство местного управления за большое количество оправдательных приговоров. «Их достаточно было. Я так понимаю, больше не будет»,— резюмировал адвокат.

Сергей Толмачев, Воронеж