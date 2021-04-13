В Чистополе задержали осквернивших памятники татарским писателям подростков

Полицейские Чистополя задержали подростков, которые подозреваются в осквернении памятников татарским писателям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Отмечается, что инцидент произошел 10 апреля в сквере «Хэзинэ» на улице Нариманова. Три подростка окрасили памятники из аэрозольного баллончика. Задержанными оказались дети 14,15 и 17 лет. Двое из них состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Вину задержанные полностью признали. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм» (ст. 214 УК РФ).

"Ъ-Казань"