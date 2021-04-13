Мишустин назначил ответственного за информационную безопасность замглавы Минцифры

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должность замглавы Минцифры Александра Шойтова. Он стал девятым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Распоряжение премьера опубликовано на официальном портале правовой информации.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что Александр Шойтов будет отвечать за формирование государственной политики и реализацию функций министерства в сфере информационной безопасности, создание и внедрение для госнужд компьютерного и телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, обладающих «достаточным уровнем информационной безопасности и учитывающих инновационное развитие отрасли». Помимо этого он станет куратором федерального проекта «Информационная безопасность» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Александр Шойтов окончил Институт криптографии связи и информатики АМБ РФ (сейчас — Академия ФСБ). С 2017 года был президентом Академии криптографии РФ. В 2020 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, в ноябре 2020 года Михаил Мишустин подписал два постановления по оптимизации числа госслужащих, дав старт новой административной реформе российского правительства. Она будет реализована с 1 января по 1 апреля 2021 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Сокращения поставили на старт».