Пожарные получили условные сроки по делу о гибели коллег при тушении склада

Судья Преображенского суда Москвы Вероника Сиратегян вынесла решение по делу о гибели восьми пожарных при тушении склада в Москве в 2016 году. Обвиняемые в халатности бывшие сотрудники столичного главка МЧС Дмитрий Ширлин и Сергей Барсуков условно приговорены к пяти и четырем годам соответственно. Им назначен испытательный срок шесть и пять лет соответственно с запретом занимать должности на три года.

Прокурор настаивала на реальных сроках, запросив для Ширлина шесть лет тюрьмы, а для Барсукова пять. Обвиняемые свою вину не признают.

В сентябре 2016 года на востоке Москвы произошел крупный пожар. Во время тушения обрушилась кровля склада, погибли восемь пожарных. Дмитрий Ширлин был руководителем тушения того пожара, а Сергей Барсуков возглавлял штаб пожаротушения. По версии следствия, они неправильно оценили обстановку и направили пожарных на опасный участок без особой необходимости.

Подробнее о рассмотрении дела — в материале “Ъ” «Пожарных вызвали на приговор».

Владимир Соловьев