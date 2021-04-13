Спасатели ликвидировали подтопление коттеджного поселка под Казанью

Сотрудники МЧС Татарстана ликвидировали подтопление коттеджного поселка «Тургай» в Лаишевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, информация о подтоплении поселка появилась минувшей ночью. Сообщалось, что причиной стал засор водоотводных труб льдом, проходящим под мостом через реку Каипка. В результате подтопило 20 придомовых территорий.

В итоге спасатели очистили три пропускные трубы и прокопали обводную траншею для увеличения пропуска воды в районе въезда в населенный пункт. Уровень воды понизился, подтопления домов и придомовых участков нет.

"Ъ-Казань"