Коттеджный поселок затопило под Казанью — МЧС

Коттеджный поселок «Тургай» затопило в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Отмечается, что причиной стал засор водоотводных труб льдом, проходящим под мостом через реку Каипка. В результате под потопление попало 20 придомовых территорий. «Проводятся работы по очистке трех водопроводных труб (диаметром 700 см и двух труб 1000 см) двумя тракторами. Перелив над мостом +10 см», — отметили в МЧС.

В связи с происшествием проезд по мосту через Каипку временно ограничен. В данный момент техника прокапывает объездную траншею в районе въезда в коттеджный поселок для увеличения пропуска воды.

"Ъ-Казань"