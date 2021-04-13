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Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

На «Невской мануфактуре» горят завалы на площади 500 кв. метров

По данным на утро 13 апреля на территории «Невской мануфактуры» продолжается локальное горение завалов на площади 500 кв. м.

Проводится проливка, разборка завалов, сообщает ТАСС. К тушению привлечены 37 человек и девять единиц техники. Пожар в хостеле, расположенном рядом со сгоревним основым производственным корпуском, потушен.

Напомним, при пожаре на территории «Невской мануфактуры» погибли два человека — рабочий и командир отделения 64-й пожарной части Невского района. Возгорание в здании площадью более 5 тыс. кв. м произошло около 13 часов дня накануне. За несколько часов площадь пожара выросла в разы, пламя перекинулось на соседние постройки.

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