«Черкизово» увеличило производство индейки на 8% на тамбовской площадке

Объем производства ООО «Тамбовская индейка», совместного предприятия группы «Черкизово» (основными владельцами являются члены семьи бизнесмена Игоря Бабаева) и испанской Grupo Fuertesпо по итогам первого квартала 2021 года составил 10,7 тыс. т, следует из отчета компании о результатах операционной деятельности за март и первый квартал 2021 года. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 8%. При этом продажи продукции под брендом «Пава-Пава» выросли на 5%, что привело к росту средней цены реализации на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте 2021 года объемы продаж индейки выросли на 16% и составили 4,14 тыс. т. Цена продукции увеличилась на 11% до 195,2 руб. за кг (в феврале — 184,86 руб. за кг), указано в отчете.

Напомним, у «Черкизово» только одна площадка по производству индейки — в Тамбовской области. В прошлом году на ней начались работы по увеличению мощности, что позволит нарастить производство на 30 тыс. т в живом весе в год. Инвестиции в проект ранее оценивались в 3,5-4,5 млрд руб. Доля «Черкизово» в общем объеме производства индейки в РФ, по данным Agrifood Strategies, в 2018 году составляла 15%.

Подробнее о тамбовском предприятии — в публикации “Ъ-Черноземье“.